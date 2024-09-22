Кафанов — о дебюте Сафонова в лиге 1: «Матвея расстреливали с близкого расстояния. Он сделал все возможное, чтобы спасти команду»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии «СЭ» оценил дебют голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче чемпионата Франции против «Реймса» (1:1).

«Думаю, двух мнений по поводу пропущенного мяча быть не должно. Матвея расстреливали в упор с близкого расстояния, и он сделал все возможное, чтобы спасти команду. На начальном этапе, чтобы не потерять место в основном составе, важнее, чтобы не было грубых ошибок.

Был хороший момент, когда он уверенно сыграл при фланговой верховой передаче в штрафной. Играл, когда необходимо, высоко. Матвей всегда хорошо страховал защитников. В этом компоненте он силен! Пока все развивается по хорошему сценарию», — сказал Кафанов «СЭ».

Матч с «Реймсом» стал первой игрой россиянина в чемпионате Франции. Ранее на этой неделе Сафонов дебютировал за парижскую команду, сыграв на ноль в матче с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов.