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Сегодня, 06:25

Кафу: «Неймар технически лучше Месси, Роналду и любого игрока»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси и Неймар.
Фото AFP
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Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии (1994 и 2002 года) Кафу считает, что нападающий «ПСЖ» Неймар превосходит Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Неймар — феномен. Технически, это один из лучших игроков, которых я видел за последние 20 лет. Технически он лучше Месси, Криштиану Роналду и любого игрока, которого только можно себе представить. Мы всегда ждем его в сборной Бразилии. С Неймаром это одна команда, а без него — другая, потому что он имеет значение. Он заставляет бразильскую команду играть лучше.

Чтобы выиграть со сборной чемпионат мира ему не хватало, чтобы сборная играла на него, а он на команду. Это была бы идеальная комбинация, и Бразилия выиграла чемпионат мира. Мы сделали это в 1994 году с Бебето и Ромарио, а в 2002 году — с Роналдо и Ривалдо. У нас хватило смирения согласиться играть за Роналдо и Ривалдо. Мы сказали, давайте пойдем за ними, пусть решают моменты, пусть бегут вперед, мы хорошо сделаем свою часть. И они нам тоже помогали», — цитирует TNT Sports Кафу.

Неймар с 2017 года выступает за парижский клуб. Действующий контракт 31-летнего бразильца рассчитан до 2025 года.

В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

Кафу
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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