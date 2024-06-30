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Сегодня, 07:56

Камавинга рассказал, что думает о политической ситуации во Франции

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Франции и «Реала» Эдуарду Камавинга поделился мнением о политической ситуации в своей стране.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

«Я обеспокоен тем, что происходит. Нельзя оставлять власть в руках определенных людей, желающих разделить народ», — цитирует футболиста Marca.

Камавинга сейчас находится в составе сборной Франции на Евро-2024.

21-летний футболист на Евро-2024 сыграл за Францию 2 матча, и провел на поле в общей сложности 48 минут.

Французская сборная в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет с Бельгией. Матч пройдет 1 июля.

Эдуардо Камавинга
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