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Сегодня, 13:02

Камоцци назвал Головина лучшим российским футболистом

Виктория Кравченко
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Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением о полузащитнике Александре Головине. 27-летний футболист стал лучшим игроком клуба второй месяц подряд.

«Головин — лучший российский футболист, это факт. Думаю, он в ближайшее время перейдет в большой европейский клуб. Многим молодым российским футболистам стоит брать пример с Головина», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. Его контракт с французской командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-golovin-luchshij-rossijskij-futbolist/
Александр Головин
ФК Монако
Франко Камоцци
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