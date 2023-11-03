Камоцци назвал Головина лучшим российским футболистом

Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением о полузащитнике Александре Головине. 27-летний футболист стал лучшим игроком клуба второй месяц подряд.

«Головин — лучший российский футболист, это факт. Думаю, он в ближайшее время перейдет в большой европейский клуб. Многим молодым российским футболистам стоит брать пример с Головина», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. Его контракт с французской командой рассчитан до 30 июня 2026 года.