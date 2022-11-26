Камоцци: «Головин может и должен стать более стабильным»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» высказался о признании полузащитника Александра Головина лучшим игроком «Монако» в ноябре.

«У Головина по-настоящему есть талант. Но как по мне, он может и должен стать более стабильным, чтобы стремиться к высшему уровню», — сказал Камоцци «СЭ».

В ноябре Головин забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 3 матчах за «Монако». Всего у 26-летнего россиянина 3 мяча и 4 голевых паса в 22 играх сезона-2022/23.