Камоцци: «Головин может и должен стать более стабильным»

26 ноября, 15:33
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» высказался о признании полузащитника Александра Головина лучшим игроком «Монако» в ноябре.
«У Головина по-настоящему есть талант. Но как по мне, он может и должен стать более стабильным, чтобы стремиться к высшему уровню», — сказал Камоцци «СЭ».
В ноябре Головин забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 3 матчах за «Монако». Всего у 26-летнего россиянина 3 мяча и 4 голевых паса в 22 играх сезона-2022/23.
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Основные источники исследования