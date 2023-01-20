Камоцци объяснил, почему Кофрие номинирован в символическую сборную первого круга чемпионата Франции

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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал попадание защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие в число номинантов в символическую сборную первого круга французской лиги 1.
«Удивлен ли я, что Кофрие номинирован в символическую сборную первого круга лиги 1? Возможно, это его чемпионат, где Кофрие может показать свое мастерство», — заявил Камоцци Sport24.
Кофрие выступает за «Клермон» на правах аренды из московского «Спартака».
В нынешнем сезоне 25-летний бельгиец провел за «Клермон» 13 матчей и не отметился результативными действиями.
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Основные источники исследования