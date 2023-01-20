Камоцци объяснил, почему Кофрие номинирован в символическую сборную первого круга чемпионата Франции

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал попадание защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие в число номинантов в символическую сборную первого круга французской лиги 1.

«Удивлен ли я, что Кофрие номинирован в символическую сборную первого круга лиги 1? Возможно, это его чемпионат, где Кофрие может показать свое мастерство», — заявил Камоцци Sport24.

Кофрие выступает за «Клермон» на правах аренды из московского «Спартака».

В нынешнем сезоне 25-летний бельгиец провел за «Клермон» 13 матчей и не отметился результативными действиями.