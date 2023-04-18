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Франция

18 апреля, 23:06

Камоцци объяснил, почему не стоит сравнивать Головина и Миранчука

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци высказался о сравнениях полузащитника «Монако» Александра Головина и полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Головин и Миранчук — два отличных российских игрока. Глупо спорить, кто из них лучше. Это два игрока с похожими характеристиками, но с разным стилем игры.

Миранчук проводит хороший сезон в «Торино», Головин — в «Монако». Вам стоит гордиться своими футболистами, а не сравнивать их", — цитирует Камоцци Metaratings.

В текущем сезоне Головин провел 40 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. В активе Миранчука 4 забитых мяча и 6 ассистов в 25 матчах за «Торино».

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-glupo-sravnivat-golovina-i-miranchuka-vam-stoit-gorditsya-svoimi-futbolistami-244379/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Монако
ФК Торино
Франко Камоцци
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