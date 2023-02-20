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Камоцци: «Надеюсь, что игра Головина и Миранчука станет стимулом для европейских клубов рассмотреть россиян»

Алина Савинова
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Экс-советник советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци предположил, стимулирует ли европейские клубы игра Александра Головина и Алексея Миранчука чаще обращать внимание на российских футболистов.

«Я очень надеюсь на то, что игра Головина и Миранчука в своих командах, станет стимулом для европейских клубов, чтобы рассмотреть футболистов из чемпионата России. Но сейчас это сложно будет сделать. Может быть, первым кандидатом на выход в топ-чемпионат является Эдуард Сперцян», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

В текущем сезоне Головин принял участие в 23 матчах за «Монако» в лиге 1, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. На счету Миранчука 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за «Торино» в чемпионате Италии.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-nadeyus-chto-igra-golovina-i-miranchuka-stanet-dlya-evropeiskikh-klubov-stimulom-rassmotret-igrokov-iz-rossii-229465/
Александр Головин
Алексей Миранчук
ФК Монако
ФК Торино
Франко Камоцци
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