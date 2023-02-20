Камоцци: «Надеюсь, что игра Головина и Миранчука станет стимулом для европейских клубов рассмотреть россиян»

Экс-советник советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци предположил, стимулирует ли европейские клубы игра Александра Головина и Алексея Миранчука чаще обращать внимание на российских футболистов.

«Я очень надеюсь на то, что игра Головина и Миранчука в своих командах, станет стимулом для европейских клубов, чтобы рассмотреть футболистов из чемпионата России. Но сейчас это сложно будет сделать. Может быть, первым кандидатом на выход в топ-чемпионат является Эдуард Сперцян», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

В текущем сезоне Головин принял участие в 23 матчах за «Монако» в лиге 1, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. На счету Миранчука 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за «Торино» в чемпионате Италии.