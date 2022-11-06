Камоцци считает, что карьера Головина могла сложиться лучше

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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление российского полузащитника «Монако» Александра Головина в чемпионате Франции.
— Головин показывает отличную игру на протяжении нескольких матчей. Интересен ли он топ-командам из Европы?
— Безусловно, карьера Головина могла бы быть и лучше. Чтобы так и произошло, нужно вложить больше желания и внимания! Тогда у него все получится.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования