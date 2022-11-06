Камоцци считает, что карьера Головина могла сложиться лучше

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление российского полузащитника «Монако» Александра Головина в чемпионате Франции.

— Головин показывает отличную игру на протяжении нескольких матчей. Интересен ли он топ-командам из Европы?

— Безусловно, карьера Головина могла бы быть и лучше. Чтобы так и произошло, нужно вложить больше желания и внимания! Тогда у него все получится.