«Кан» после покупки Килианом Мбаппе впервые за 40 лет вылетел из второго дивизиона Франции

«Кан» проиграл «Мартигу» в матче 31-го тура второй лиги Франции — 0:3. После этого поражения команда потеряла шансы на сохранение прописки в лиге 2.

«Кан» впервые с 1983 года опустился в третий по силе дивизион страны. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от 16-й строчки на 10 очков за 3 тура до конца сезона.

Прошлым летом форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе выкупил контрольный пакет акций «Кана», заплатив около 20 миллионов евро.