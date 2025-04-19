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Сегодня, 01:39

«Кан» после покупки Килианом Мбаппе впервые за 40 лет вылетел из второго дивизиона Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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«Кан» проиграл «Мартигу» в матче 31-го тура второй лиги Франции — 0:3. После этого поражения команда потеряла шансы на сохранение прописки в лиге 2.

«Кан» впервые с 1983 года опустился в третий по силе дивизион страны. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от 16-й строчки на 10 очков за 3 тура до конца сезона.

Прошлым летом форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе выкупил контрольный пакет акций «Кана», заплатив около 20 миллионов евро.

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Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Кан
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