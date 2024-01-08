Канчельскис: «Кузяев пересидел в РПЛ, его европейская карьера будет короткой»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что думает о полузащитнике «Гавра» Далере Кузяеве и его карьере в Европе.

«Кузяев — хороший футболист. Ему надо было намного раньше уезжать в Европу. Далер пересидел в РПЛ и в итоге был вынужден принимать любое предложение, лишь бы поиграть в Европе. Похвально, что он вообще на это решился в 30 лет. К сожалению, из-за возраста его европейская карьера будет короткой. Но могу допустить, что уже этим летом к Кузяеву будут проявлять интерес более именитые европейские клубы, чем «Гавр», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Кузяев перешел в «Гавр» летом 2023 в статусе свободного агента. Ранее он выступал в «Зените». За французский клуб 30-летний россиянин провел 18 матчей, в которых отметился 3 голами.