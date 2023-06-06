Канчельскис считает, что Головину нужно уходить из «Монако» этим летом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем российского хавбека «Монако» Александра Головина.

«Головин провел свой лучший сезоне в составе «Монако», но клуб даже не попал в еврокубки. Это говорит о том, что в команде есть большие проблемы. Александр уже пять лет там провел и никаких значимых результатов не достиг. Думаю, ему надо уходить из «Монако» этим летом за новым вызовом», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. Всего россиянин сыграл за монегасков 176 матчей, в которых отметился 25 голами и 33 результативными передачами.