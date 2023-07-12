Канчельскис считает, что Кузяев мог раньше переехать в Европу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе Далера Кузяева в «Гавр».

«Далер чуть засиделся в РПЛ, мог намного раньше переезжать в Европу. Звезд с неба он бы не хватал, но в крепком середняке любого клуба из топ-5 лиг был бы основным игроком. Но в любом случае хорошо, что решился попробовать свои силы в Европе. Кузяева можно только хвалить и уважать за его переход в «Гавр». Лучше играть в чемпионате Франции за «Гавр», чем без мотивации выигрывать очередное чемпионство с «Зенитом». Все правильно сделал Кузяев», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.

Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.