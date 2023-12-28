Канчельскис заявил, что у Головина есть талант и трудолюбие

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Головин заслуживает уважения. Попадание в символическую сборную чемпионата Франции — отличный показатель его стабильно высокого уровня игры. Сейчас у нас нет игроков, которые могли бы соперничать с Сашей за звание лучшего российского футболиста. Хотя Головин не поцелован богом, но у него есть талант и трудолюбие. Многие российские игроки подавали такие же надежды, но в итоге не смогли раскрыть свой потенциал», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Головин в этом сезоне провел 15 матчей за «Монако», забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.