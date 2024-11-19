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Сегодня, 12:18

Кандела заявил, что у Головина есть все качества, чтобы играть за «ПСЖ»

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Бывший защитник сборной Франции по футболу Венсан Кандела оценил перспективы полузащитника «Монако» и национальной команды России Александра Головина.

«У Александра Головина есть все качества для того, чтобы играть за «ПСЖ». Но многое зависит от того, как руководство клуба и тренер видят состав. Но, повторюсь, у российского полузащитника есть потенциал для выступлений на самом высоком уровне», — заявил Кандела в интервью «РБ Спорт».

28-летний Головин провел за «Монако» 215 матчей, забил 31 гол и сделал 39 результативных передач. За сборную России он провел 47 матчей и забил 6 мячей.

Источник: РБ Спорт
Александр Головин

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