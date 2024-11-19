Кандела заявил, что у Головина есть все качества, чтобы играть за «ПСЖ»

Бывший защитник сборной Франции по футболу Венсан Кандела оценил перспективы полузащитника «Монако» и национальной команды России Александра Головина.

«У Александра Головина есть все качества для того, чтобы играть за «ПСЖ». Но многое зависит от того, как руководство клуба и тренер видят состав. Но, повторюсь, у российского полузащитника есть потенциал для выступлений на самом высоком уровне», — заявил Кандела в интервью «РБ Спорт».

28-летний Головин провел за «Монако» 215 матчей, забил 31 гол и сделал 39 результативных передач. За сборную России он провел 47 матчей и забил 6 мячей.