Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:05

Капелло: «Главное преимущество Головина? В его игре нет слабых мест»

Владислав Корегин
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

20 мая болельщики «монегасков» признали 27-летнего хавбека лучшим игроком команды по итогам сезона-2023/24. Кроме того, полузащитник попал в символическую сборную сезона лиги 1 в футбольном симуляторе FC 24.

«Головин заслужил попадание в символическую сборную Лиги 1. Какое его главное преимущество? В игре Александра нет слабых мест», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

Александр Головин. Царь «Монако». Болельщики признали Головина лучшим в самом успешном сезоне со времен чемпионской команды

В сезоне-2023/24 Головин отыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Головин
Фабио Капелло
Футбол
ФК Монако
1
Обсудить
Читайте также
Сборные Евро 2024 называют составы команд на финальный турнир
«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Погибшие при атаке на Симферопольский район Крыма шли домой со стройки
«Задача только одна – Кубок Гагарина. Сколько лет подряд мы в финале играли?». Никита Нестеров – о Федорове, перезагрузке ЦСКА и земляках в плей-офф НХЛ
Адвокат рассказала о наказании для дачников за выращивание ипомеи трехцветной
Источник рассказал версию жены Шамарина о причинах его ареста
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Семин считает, что уровень Кварацхелии превосходит «ПСЖ»