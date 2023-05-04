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Сегодня, 23:20

Капелло считает, что Головин готов к переходу в европейский топ-клуб

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о том, готов ли российский игрок «Монако» Александр Головин к переходу в топ-клуб.

«Готов ли Головин к переходу в топ-клуб? Вполне. Думаю, скауты многих европейских клубов следят за ним», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

Головин перешел из ЦСКА в «Монако» летом 2018-го за 30 миллионов евро. В сезоне-2022/23 французской лиги 1 хавбек провел за «Монако» 30 матчей, в которых забил семь мячей и стал автором семи результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 25 миллионов евро. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fabio-kapello-dumayu-za-goloviny-m-sledyat-skauty-mnogih-evropejskih-klubov/
Александр Головин
Фабио Капелло
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