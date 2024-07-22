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22 июля, 23:43

Капризов и Головин провели мастер-класс для детей Кузбасса

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Нападающий хоккейной «Миннесоты» Кирилл Капризов и полузащитник футбольного «Монако» Александр Головин во время отпуска провели мастер-класс для детей Кемеровской области.

Уроженцы Кузбасса поиграли в футбол вместе с юными мальчиками и девочками.

В сезоне-2023/24 Капризов принял участие в 75 матчах «Миннесоты» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отметился 46 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами.

На счету Головина 27 сыгранных встреч за «Монако» во всех турнирах, в которых он забил шесть мячей и сделал столько же голевых передач.

Александр Головин
Кирилл Капризов
Футбол
ФК Монако
ХК Миннесота Уайлд
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