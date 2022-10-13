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Сегодня, 12:53

Каррагер назвал форварда «ПСЖ» Мбаппе эгоистом

Виктория Кравченко

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер рассказал, что думает о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе. Он считает его эгоистом и любителем власти.

«Мы все любим Мбаппе как игрока, он потрясающий. Но в нем слишком много эгоизма и желания властвовать как для 23-летнего парня, который является одним из лучших футболистов планеты. Он еще молод, я думаю, что кто-то просто должен сказать ему «нет», — цитирует Каррагера Daily Star.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе 2023 года. Утверждается, что парижский клуб готов расстаться с 23-летним французом только в случае, если получит предложение в размере 400 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Джейми Каррагер
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