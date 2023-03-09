Каррагер: «Мбаппе должен уйти из «ПСЖ»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал игру форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:2).

«Мбаппе должен уйти. Я действительно считаю, что он должен уйти. «ПСЖ» очень далек от победы в Лиге чемпионов. Я не думаю, что в следующем сезоне ситуация улучшится, если «ПСЖ» сохранит прежний состав. Чем быстрее Мбаппе окажется в «Реале», тем лучше», — цитирует Каррагера CBS Sports.

Контракт 24-летнего игрока с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость — 180 миллионов евро.

«ПСЖ» по итогам двух матчей с «Баварией» (3:0) закончил выступление в Лиге чемпионов.