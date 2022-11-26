Каррера: «Головин может играть в любой лиге! Он сумел бы адаптироваться в любом чемпионате»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на признание полузащитника Александра Головина лучшим игроком ноября в «Монако».

— Головина признали лучшим игроком ноября в «Монако». Вам не кажется, что он уже перерос уровень французского клуба?

— Своими качествами, своей игрой он уже всем показал, что является отличным футболистом, — заявил Каррера. — Он может играть в любой лиге!

— Какой чемпионат бы подошел ему лучше всего?

— Не имеет значения. Он сумел бы адаптироваться в любом чемпионате.

В ноябре Головин забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 3 матчах за «Монако». Всего у него 3 мяча и 4 голевых паса в 22 играх сезона-2022/23.