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Сегодня, 11:05

Кавани поздравил Мбаппе с историческим рекордом по голам в составе «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани поздравил форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе с тем, что игрок стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Мбаппе забил 201-й мяч за клуб в матче 26-го тура лиги 1 с «Нантом» (4:2). Он стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», опередив Эдинсона Кавани (200 голов).

«Килиан, поздравляю тебя с новым рекордом», — написал уругваец в соцсетях.

Кавани выступал за «ПСЖ» с 2013 по 2020 год. После парижской команды уругвайский форвард играл за «Манчестер Юнайтед», сейчас футболист проводит сезон в «Валенсии».

Мбаппе выступает за парижан с 2018 года. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний француз сыграл за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал семь результативных передач.

Килиан Мбаппе
Эдинсон Кавани
Футбол
ФК Валенсия
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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