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Кавазашвили: «Головину не нужно искать приключения на свою задницу, лучше остаться в «Монако»

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головину не надо никуда дрыгаться и искать новые приключения на свою задницу. Он хороший футболист, привык к французскому чемпионату и стилю «Монако». Давайте будем честны, он с трудом заиграл там. То были травмы, адаптация, языковой барьер.
Теперь он основной игрок, мотор, его уважают в клубе и чемпионате. Где гарантии, что он заиграет также хорошо в немецкой Бундеслиге или АПЛ? Ехать ради повышения зарплаты и сидеть на скамейке бессмысленно. Чтобы стать легендой «Монако» — надо оставаться и продолжать выступать во Франции», — сказал Кавазашвили Legalbet.

Ранее агент Головина подтвердил информацию об интересе дортмундской «Боруссии» к Головину. 26-летний полузащитник присоединился к «Монако» летом 2018 года. В текущем сезоне россиянин провел 37 игр за французский клуб во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/15067081/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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