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Кавазашвили: «После товарищеского матча понял, что Сафонову будет сложно закрепиться в основе «ПСЖ»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил дебют российского голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ» в товарищеском матче против «Штурма» (2:2).

«После матча ПСЖ — «Штурм» я понял, что блестящему российскому вратарю Матвею Сафонову будет очень сложно закрепиться в основе именитого «ПСЖ». Потому что они привыкли выигрывать как у себя в чемпионате, так и в международных матчах. Поэтому наш Сафонов должен быть психологически готов к тому, чтобы бороться с Доннаруммой — основным вратарем команды, лучшим вратарем Италии и национальной сборной», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Он также отметил, что Сафонов после этой игры должен держать себя в руках, стойко переносить все невзгоды и стремиться к совершенству.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года. 25-летний россиянин подписал контракт с парижанами до лета 2029-го.

Источник: Metaratings.ru.
Анзор Кавазашвили
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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