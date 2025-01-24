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Сегодня, 10:01

Кавазашвили осудил решение Кварацхелии уйти из «Наполи» ради «ПСЖ»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о трансфере нападающего Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».
«Он, видимо, нарушил спортивный принцип доверия, которое ему оказала итальянская команда. Он еще был никто, когда играл за «Наполи». И когда блестяще начал выполнять спортивные показатели, должен был отыграть до конца в команде, тем более что «Наполи» идет лидером сейчас. А он переходит в «ПСЖ»! Видимо, здесь появились меркантильные вопросы, и французы предложили очень высокие ставки, поэтому он на это и клюнул», — сказал Кавазашвили Vprognoze.ru.

18 января Кварацхелия подписал контракт с «ПСЖ» сроком до 2029 года. По информации СМИ, трансфер 23-летнего грузина обошелся парижанам в 70 миллионов евро.

Источник: Vprognoze.ru
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Анзор Кавазашвили
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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