Кавазашвили осудил решение Кварацхелии уйти из «Наполи» ради «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о трансфере нападающего Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Он, видимо, нарушил спортивный принцип доверия, которое ему оказала итальянская команда. Он еще был никто, когда играл за «Наполи». И когда блестяще начал выполнять спортивные показатели, должен был отыграть до конца в команде, тем более что «Наполи» идет лидером сейчас. А он переходит в «ПСЖ»! Видимо, здесь появились меркантильные вопросы, и французы предложили очень высокие ставки, поэтому он на это и клюнул», — сказал Кавазашвили Vprognoze.ru.

18 января Кварацхелия подписал контракт с «ПСЖ» сроком до 2029 года. По информации СМИ, трансфер 23-летнего грузина обошелся парижанам в 70 миллионов евро.