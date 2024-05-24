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Кейлор Навас завершил карьеру в сборной Коста-Рики

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Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас объявил, что завершает карьеру в сборной Коста-Рики. 37-летний голкипер провел за национальную команду 114 матчей и выступил на трех чемпионатах мира.

«Эта глава моей жизни, которая был полна, поражений и побед, подошла к концу. Я ухожу с сердцем, полным благодарности, и устремленным вперед взглядом, неся с собой имя нашей любимой Коста-Рики с маленькой территорией, но огромной душой», — заявил Навас в социальных сетях.

При этом контракт Наваса с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. В связи с этим французский клуб рассматривает россиянина Матвея Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы.

По итогам сезона-2023/24 «ПСЖ» в 12-й раз стал чемпионом Франции, что является рекордом лиги 1. Команду на данный момент возглавляет испанский специалист Луис Энрике.

Кейлор Навас
Матвей Сафонов
Сборная Коста-Рики по футболу
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