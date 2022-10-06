Кейлор Навас зимой намерен покинуть «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас в зимнее трансферное окно может сменить клуб. 35-летний вратарь планирует продолжить карьеру в английской премьер-лиге, соощает Foot Mercato.

Опытный вратарь находится в сфере интересов лондонских «Вест Хэма» и «Тоттенхэма», а также «Манчестер Юнайтед».

Кейлор Навас лишился места в стартовом составе «ПСЖ» и не провел за команду ни одного матча в этом сезоне. Главный тренер команды Кристоф Галтье отдает предпочтение итальянцу Джанлуиджи Доннарумме.

Навас играет за французский «ПСЖ» с сентября 2019 года. Его контракт с парижанами рассчитан до конца сезона-2023/2024.