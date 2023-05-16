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Франция

16 мая, 20:49

Мбаппе, Месси и Дэвид номинированы на приз лучшему игроку сезона в чемпионате Франции

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Стали известны номинанты на приз лучшему игроку сезона в чемпионате Франции.

На награду претендуют Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба — «ПСЖ»), Секо Фофана, Лои Опенда (оба — «Ланс») и Джонатан Дэвид («Лилль»).

На приз лучшему вратарю сезона номинированы — Люка Шевалье («Лилль»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Антони Лопеш («Лион»), Пау Лопес («Марсель») и Брис Самба («Ланс»).

Церемония награждения состоится 28 мая.

Последние три сезона лучшим игроком сезона признавался Килиан Мбаппе — в 2019-м, 2021-м и 2022-м (в 2020-м приз не вручался).

Антони Лопеш
Джанлуиджи Доннарумма
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
ФК Ланс
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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