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Мбаппе: «В «ПСЖ» были люди, которые делали меня несчастливым»

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Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о периоде своих выступлений за «ПСЖ».

«В «ПСЖ» я не был несчастлив, это было бы плевком в лицо людям, которые меня защищали, я всегда был счастлив. Но кое-что меня расстраивало. Но такой игрок, как я, не мог этого показывать, потому что я лидер, за мной следили, поэтому я старался быть максимально позитивным.

Тренер, игроки и сотрудники клуба поддерживали меня. Было бы немного подло прийти, плюнуть им в лицо и сказать, что я несчастлив. Но были люди и вещи, которые делали меня несчастливым», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Мбаппе играл за «ПСЖ» с 2017 года. В общей сложности француз провел за парижан 308 матчей, в которых забил 256 голов и отдал 108 результативных передач.

3 июня «Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе. Официальная презентация футболиста запланирована на середину июля.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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