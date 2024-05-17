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Мбаппе — об уходе из «ПСЖ»: «Я многое потеряю, но дальше меня ждет нечто волшебное»

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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал свой уход из парижской команды по окончании сезона.

«Я многое потеряю [покинув Францию], но приобрету много чего другого. Я с нетерпением этого жду и очень взволнован. То, что меня ждет впереди, будет волшебным», — приводит слова Мбаппе Get French Football News.

10 мая Мбаппе объявил, что уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24. Наиболее вероятно, что форвард продолжит карьеру в «Реале». 16 мая сообщалось, что мадридский клуб рассчитывает официально объявить о сделке с футболистом до начала Евро-2024.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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