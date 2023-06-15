Мбаппе — о Макроне: «Президент Франции никак не влияет на мою карьеру»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, имеет ли президент Франции Эммануэль Макрон влияние на его решения.

«Сегодня, в 2023 году, никакого влияния на мою карьеру нет. Он [Макрон] хочет, чтобы я остался в Париже. Моя цель — остаться в Париже. Мы на одной волне», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Ранее сообщалось, что форвард уведомил руководство парижского клуба о нежелании активировать опцию продления контракта до 2025 года, а «ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи игрока.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.