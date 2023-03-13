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Франция

Сегодня, 08:53

Мбаппе: «Мусиала — топ-игрок»

Виталий Косик
Корреспондент
Джамал Мусиала.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о форварде «Баварии» Джамале Мусиале после очной встречи в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Топ-игрок, топ», — приводит слова Мбаппе журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Мюнхенская команда обыграла «ПСЖ» по сумме двух матчей (3:0) и прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне 20-летний немец сыграл за «Баварию» в 34 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 100 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Джамал Мусиала
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