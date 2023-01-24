Килиан Мбаппе впервые в карьере забил пять голов за один матч

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил пять голов в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Пай де Кассель».
Форвард впервые в карьере отличился пента-триком. До этого его лучшим показателем было 4 гола за один матч, футболист делал это дважды.
В первый раз Мбаппе сделал покер 7 октября 2018 года в матче чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лион» (5:0).
Второй покер Мбаппе в карьере состоялся 13 ноября 2021 года — тогда француз забил четыре мяча в игре отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана (8:0).