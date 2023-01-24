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Сегодня, 00:26

Килиан Мбаппе впервые в карьере забил пять голов за один матч

Иван Торопцев
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил пять голов в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Пай де Кассель».

Форвард впервые в карьере отличился пента-триком. До этого его лучшим показателем было 4 гола за один матч, футболист делал это дважды.

В первый раз Мбаппе сделал покер 7 октября 2018 года в матче чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лион» (5:0).

Второй покер Мбаппе в карьере состоялся 13 ноября 2021 года — тогда француз забил четыре мяча в игре отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана (8:0).

Франция. Кубок. 1/16 финала
23 янв, 22:45. ()
Пай де Кассель
0:7
ПСЖ

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
0
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