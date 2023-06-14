Мбаппе — о «ПСЖ»: «Моя цель — выиграть все. У нас были некоторые проблемы»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своих целях в клубе, а также о проблемах, с которыми столкнулась команда.

«Для такого игрока, как я, цель — выиграть все. Но мы знаем, что у нас были некоторые проблемы в «ПСЖ». Мы знали, что у нас есть недостатки, за которые рано или поздно придется расплачиваться», — приводит слова Мбаппе инсайдер Фабрицио Романо.

В завершившемся сезоне 24-летний Мбаппе провел 43 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.