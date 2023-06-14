Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 10:02

Мбаппе — о Месси: «Во Франции он не получил того уважения, которого заслуживал»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался об аргентинском форварде Лионеле Месси, который продолжит свою карьеру в «Интер Майами».

«Он является одним из величайших игроков в истории футбола. Нет ничего хорошего, когда уходит такой игрок, как Месси. Я не совсем понимаю, почему так много людей с облегчением восприняли его уход. Во Франции он не получил того уважения, которого заслуживал», — приводит слова Мбаппе инсайдер Фабрицио Романо.

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Вместе с парижанами форвард дважды становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Этим летом 34-летний аргентинский нападающий объявил, что перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американская фигуристка бросила жениха-партнера. А потом вышла замуж за соперника
Костомаров не вернется в ближайшие шоу. Надеждам Авербуха не суждено сбыться
Бизнесмен из Рязани погиб в Подмосковье во время прыжка с парашютом
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Месси — в Майами: разрыв с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Похоже, Месси все-таки не поедет на следующий ЧМ. Лео считает, что вряд ли протянет до 2026 года
Месси рассказал о своем отношении к «Золотому мячу»
Месси заявил, что не сыграет на чемпионате мира 2026 года
Агуэро: «Месси рассмеялся, когда я сказал ему, что «Интер Майами» нужно вывести в плей-офф»
Эррера: «Месси войдет в историю «Интер Майами»
Тевес — о решении Месси не возвращаться в «Барселону»: «Он не хотел снова стать плохим парнем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гальтье является фаворитом на пост главного тренера «Наполи»

Мбаппе — о «ПСЖ»: «Моя цель — выиграть все. У нас были некоторые проблемы»