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Сегодня, 14:09

Мбаппе: «Все знают, что я всегда мечтал принять участие в Олимпийских играх»

Виталий Косик
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и сборной Франции заявил, что всегда мечтал принять участие в Олимпийских играх.

«Не знаю, буду ли я там, но в любом случае я надеюсь на это. Все знают, что я всегда мечтал принять участие в Олимпийских играх. Это не зависит от меня. Есть много факторов, которые возникают и нуждаются в изучении. Я сам не буду настаивать на этом. Игры не входят в календарь ФИФА. Если мне скажут, что я не должен это делать, я так и поступлю», — сказал Мбаппе в интервью Tout le Sport.

На Олимпиаде участвуют лишь футболисты младше 23 лет, но каждая сборная может включить в состав до трех игроков вне возрастного лимита.

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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