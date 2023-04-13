Мбаппе: «Все знают, что я всегда мечтал принять участие в Олимпийских играх»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и сборной Франции заявил, что всегда мечтал принять участие в Олимпийских играх.

«Не знаю, буду ли я там, но в любом случае я надеюсь на это. Все знают, что я всегда мечтал принять участие в Олимпийских играх. Это не зависит от меня. Есть много факторов, которые возникают и нуждаются в изучении. Я сам не буду настаивать на этом. Игры не входят в календарь ФИФА. Если мне скажут, что я не должен это делать, я так и поступлю», — сказал Мбаппе в интервью Tout le Sport.

На Олимпиаде участвуют лишь футболисты младше 23 лет, но каждая сборная может включить в состав до трех игроков вне возрастного лимита.