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Франция

Сегодня, 05:33

Клеман объяснил, почему «Монако» проиграл «Лиону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал поражение от «Лиона» (1:3) в матче 36-го тура чемпионата Франции.

«Мы должны сфокусироваться на себе и не смотреть на то, что происходит вокруг нас. Сегодня нам удалось хорошо начать матч, мы заработали пенальти и уже на второй минуте игры повели в счете. Однако на этом все не закончилось, так как у нас были опасные моменты. Структура была выстроена хорошо, траектории передач тоже были на высоте, были и опасные моменты. Затем мы пропустили гол, который надломил команду в психологическом плане, что привело к тому, что на второй тайм вышла уже совсем другая команда. Такого не должно быть», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

«Монако» с 65 очками занимает четвертое место в лиге 1, а «Лион» идет на седьмой строчке в турнирной таблице (59 очков).

Александр Головин (слева) в&nbsp;атаке в&nbsp;матче &laquo;Лион&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo; (3:1) 19&nbsp;мая. «Монако» и Головина хватило на тайм против мотивированного «Лиона». Финальный отрезок сезона превратился для них в мучение
Источник: https://www.asmonaco.com/ru/послематчевые-заявления-филиппа-кле-2/
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