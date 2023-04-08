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Франция

Сегодня, 05:13

Клеман оценил шансы «Монако» на попадание в тройку призеров чемпионата Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Филипп Клеман.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман перед матчем 30-го тура чемпионата Франции против «Нанта» отметил, что его команда может попасть в тройку по итогам сезона.

«Мы с большим уважением относимся к «Нанту», который на этой неделе доказал, завоевав путевку в финал Кубка Франции, что он является сильной командой. Для меня даже удивительно, что они не находятся выше в турнирной таблице, потому что с прошлого сезона у них произошло не так много изменений, за исключением ухода Коло Муани. Но они также выступали в еврокубках, и для команды, которая к этому не привыкла, сложно играть каждые три дня. Над этим нам пришлось поработать с молодыми игроками в «Монако».

Как я уже говорил после игры со «Страсбуром», на сегодняшний день у нас в активе на 13 очков больше, чем в прошлом сезоне после 29-го тура. Если бы мы сыграли в прошлом сезоне так, как играем сейчас, то вполне возможно заняли бы второе место. Однако важно не уходить с головой в расчеты и действовать от матча к матчу последовательно. Если наши прямые конкуренты смогут выиграть во всех оставшихся матчах, то мы не сможем войти в тройку лидеров. Однако если они оступятся, то мы постараемся воспользоваться своим шансом», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Матч «Нант» — «Монако» состоится в воскресенье, 9 апреля. Начало встречи — 18.05 по московскому времени.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86/
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