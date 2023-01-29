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Клеман о ничьей с «Марселем»: «Горжусь и доволен игроками «Монако»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (1:1).

«Мы встречались с хорошей командой и отлично провели первый тайм как с мячом, так и без него. Темп матча был с интенсивностью, над которой мы работали на тренировках. Мы были хороши в организации, но не добились успеха, так как мы могли вести 2:0, 3:0 или даже в четыре мяча после первых 45 минут.

В начале второго тайма мы знали, что «Марсель» будет атаковать благодаря поддержке болельщиков. Именно в такой ситуации нам еще нужно набраться опыта. Но команда продолжает расти. Я горжусь и доволен моими игроками», — приводит слова Клемана официальный сайт клуба.

Полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.

После этого матча «Монако» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Марсель» с 43 очками — на третьей строчке.

ФК Марсель
ФК Монако
Филипп Клеман
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