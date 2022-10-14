Клеман прокомментировал поражение «Монако» от «Трабзанспора»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман поделился мнением после поражения команды от «Трабзанспора» (0:4) в Лиге Европы.

«Мы хорошо начали эту встречу . В первые 43 минуты мы доминировали и неплохо поработали как в обороне, так и в атаке. У нас было много ситуаций, но мы не были эффективны. Пропускаем первый гол, а затем невнимательны ко второму, несмотря на хорошее начало периода», — цитирует Клемана сайт команды.

«Трабзонспор» разгромил «Монако» на своем поле в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы — 4:0.

В составе турецкой команды отличились Витор Угу, Энис Барди и Трезеге, еще один мяч в свои ворота забил защитник монегасков Маланг Сарр.