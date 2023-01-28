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Франция

Сегодня, 02:56

Клеман рассказал, как «Монако» может обыграть «Марсель»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата Франции против «Марселя».

«К сожалению, результат первого матча оказался для нас не самым лучшим, но это правда, что это была немного сумасшедшая игра. Мы вполне могли выиграть ту встречу. Но, как и в прошлом году, у нас был робкий первый тайм, хотя в итоге мы победили. Мы должны быть сосредоточены во всех аспектах, чтобы показать хорошую игру», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Матч «Марсель» — «Монако» состоится в субботу, 28 января. Начало игры — 23.00 по московскому времени.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

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2.12
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Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
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Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
Филипп Клеман
0
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Головин включен в заявку «Монако» на дерби против «Марселя»