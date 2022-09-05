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Франция

5 сентября, 09:38

Клеман уверен, что победа над «Ниццей» поможет «Монако» обрести уверенность

Мария Гусева

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал победу над «Ниццей» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции.

«Думаю, в первом тайме мы могли сыграть лучше, особенно с мячом. Я разговаривал со своими игроками в раздевалке и говорил им, что хочу, чтобы они показывали больше. Но это нормально, что пока не все идеально, потому что еще начало сезона. Однако победа в дерби вселяет уверенность, тем более что мы знаем, насколько важна победа в этом матче для игроков, клуба, руководства и болельщиков. Это полезно для морального духа и теперь нужно продолжать с этим настроем. Ротация? Это нормально. Если вы посмотрите на такие топ-клубы, как «Манчестер Сити», то увидите, что в каждой игре большая ротация. Я хочу, чтобы все игроки были на 100 процентов готовы сыграть в каждой встрече», — приводит пресс-служба клуба слова Клемана.

«Монако» набрал 8 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
Филипп Клеман
0
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