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Сегодня, 16:45

«Клермон Фут» — «ПСЖ»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)

Трансляция матча чемпионата Франции «Клермон Фут» — «ПСЖ» начнется в 18.00 30 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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«Клермон Фут» на своем поле сыграет с «ПСЖ» в матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу 30 сентября, в субботу. Встреча пройдет на стадионе «Габриэль Монпье» в Клермоне, начало — в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями матча «Клермон Фут» — «ПСЖ» можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

Бесплатная видеотрансляция матча лиги 1 будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

«Клермон Фут» после шести туров располагается на последней, 18-й строчке, с одним баллом. Парижане с 11 очками занимают третье место в турнирной таблице.

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Футбол
ФК Клермон Фут
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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