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Сегодня, 00:05

«Клермон» уступил «Лиону» и вылетел из лиги 1

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Клермон» дома проиграл «Лиону» в матче 33-го тура чемпионата Франции — 0:1.

Единственный гол на 53-й минуте забил Орель Мангаля.

«Клермон» лишился шансов на сохранение места в лиге 1 — команда занимает последнее, 18-е место с 25 очками и за тур до конца сезона-2023/24 отстает на 4 очка от «Метца», идущего на 16-й строчке, которая позволяет принять участие в стыковых матчах.

В «Клермоне» на правах аренды выступает нападающий «Спартака» Шамар Николсон. Также в команде играет экс-защитник красно-белых Максимилиан Кофрие.

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
0:1
Лион

В параллельных матчах «Метц» уступил «Страсбуру» (1:2), а «Лорьян» — «Марселю» (1:3). «Лорьян», который занимает 17-е место с 26 очками, все еще сохраняет шансы на сохранение места в сильнейшем дивизионе чемпионата Франции. Для этого команде в последнем туре нужно разгромить «Клермон» с преимуществом как минимум в 4 гола и ожидать, что «ПСЖ» победит «Метц» с преимуществом как минимум в 3 гола.

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
3:1
Лорьян
Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
2:1
Метц

Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Лион
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