0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:52

«Монако» победил «Клермон», у Головина результативная передача

Руслан Минаев
«Клермон» — «Монако».
Фото ФК «Монако»
Telegram Дзен

«Монако» на выезде победил «Клермон» в матче 22-го тура чемпионата Франции — 2:0.

В составе монегасков забили Гильермо Марипан и Брель Эмболо, которому ассистировал Александр Головин. Для россиянина это шестая результативная передача в этом сезоне лиги 1.

Монегаски идут на серии из 7 матчей без поражений в чемпионате Франции (5 побед и 2 ничьих).

«Монако» с 44 очками занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1. «Клермон» с 30 очками — на 10-й строчке.

Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 15:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
0:2
Монако

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Александр Головин
ФК Клермон Фут
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Wild card для «Зенита» в азиатской ЛЧ, молодежка на Азиаде, выход из УЕФА? Что стоит за поездкой Александра Дюкова на Конгресс АФК
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Спортдиректор «ПСЖ» обвинил «Челси» в срыве трансфера Зиеша

Лига 1: «ПСЖ» победил «Тулузу», «Монако» обыграл «Клермон Фут» и другие матчи 22-го тура