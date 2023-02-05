«Монако» победил «Клермон», у Головина результативная передача

Сегодня, 16:52
«Монако» на выезде победил «Клермон» в матче 22-го тура чемпионата Франции — 2:0.
В составе монегасков забили Гильермо Марипан и Брель Эмболо, которому ассистировал Александр Головин. Для россиянина это шестая результативная передача в этом сезоне лиги 1.
Монегаски идут на серии из 7 матчей без поражений в чемпионате Франции (5 побед и 2 ничьих).
«Монако» с 44 очками занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1. «Клермон» с 30 очками — на 10-й строчке.
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Основные источники исследования