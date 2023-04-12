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Сегодня, 11:19

«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе контракта Кофрие

Виктория Кравченко
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«Клермон» пока не может договориться со «Спартаком» о выкупе контракта арендованного 26-летнего защитника Максимилиано Кофрие, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, французский клуб не может договориться пока даже с игроком. Агент Кофрие рассматривает другие варианты продолжения карьеры в Европе для защитника. Его шансы возвращения в РПЛ очень малы, футболист хочет продолжить карьеру в одном из топ-10 европейских чемпионатов.

Кофрие перешел в аренду в «Клермон» в августе 2022 года и провел за французскую команду 18 матчей в лиге 1, не отметившись результативными действиями.

Контракт бельгийца со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/klermon-poka-ne-mozhet-dogovoritsya-so-spartakom-o-vykupe-kontrakta-kofrie-242671/
ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
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