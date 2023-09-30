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Сегодня, 19:55

«ПСЖ» не сумел обыграть «Клермон» с Кофрие и Николсоном

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Клермон» — «ПСЖ».
Фото AFP
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«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Клермоном» в 7-м туре французской лиги 1 — 0:0.

Весь матч за «Клермон» провели экс-защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие и форвард Шамар Николсон, который продолжает принадлежать красно-белым.

«ПСЖ» с 12 очками занимает второе место в лиге 1. «Клермон» с двумя очками поднялся с последней строчки в турнирной таблице и вышел на 17-е место.

В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет с «Ренном». Матч пройдет 8 октября. В этот же день «Клермон» на выезде встретится с «Монпелье».

Франция. Лига 1. 7-й тур
30 сент, 18:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
0:0
ПСЖ

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Максимилиано Кофрие
Шамар Николсон
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«Клермон Фут» — «ПСЖ»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)