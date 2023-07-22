Клуб из Саудовской Аравии планирует подписать Мбаппе на один сезон

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает журналист Бен Джейкобс.
По информации источника, в лиге уже приготовили предложение по трансферу форварда. Сообщается, что в клубе готовы приобрести Мбаппе даже при условии, что он перейдет в «Реал» в следующем году.
В пятницу появилась информация, что парижский клуб не взял 24-летнего француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер, так как считает, что он договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.
Также ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» включился в борьбу за французского форварда.
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.