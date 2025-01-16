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Сегодня, 09:55

Коло Муани прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

Даниил Аршавский
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Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани прилетел в Турин, чтобы подписать контракт с «Ювентусом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, французский и итальянский клубы согласовали переход форварда и уже подписали все документы. Стороны официально объявят о трансфере 16 января.

Коло Муани выступает за «ПСЖ» с 1 сентября 2023 года, его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего нападающего 2 гола и 1 результативная передача в 14 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
Рандаль Коло Муани
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