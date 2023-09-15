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Франция

Сегодня, 02:55

Колодзейчак подписал контракт с «Пари»

Евгений Козинов
Корреспондент
Тимоте Колодзейчак.
Фото ФК «Пари»
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Двукратный победитель Лиги Европы с «Севильей» Тимоте Колодзейчак вернулся во Францию. 31-летний француз подписал контракт с «Пари», рассчитанный до 2025 года.

«Очень горд вернуться во Францию, чтобы иметь возможность играть за «Пари». Это клуб с большими амбициями, который хочет попасть в лигу 1, и мы сделаем для этого все. Я очень рад, что подписал сегодня контракт», — приводит пресс-служба клуба слова Колодзейчака.

1 июля Тимоте стал свободным агентом, так как у него закончился срок действия договора с «Шальке». Ранее французский защитник выступал также за «Сент-Этьен», «Тигрес», менхенгладбахскую «Боруссию», «Ниццу», «Лион» и «Ланс».

Тимоте Колодзейчак
Футбол
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Ренн – Лилль
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Ланс – Метц
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Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
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17.09 16:00
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 - : -
17.09 16:00
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 - : -
17.09 18:05
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17.09 21:45
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