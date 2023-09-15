Колодзейчак подписал контракт с «Пари»

Двукратный победитель Лиги Европы с «Севильей» Тимоте Колодзейчак вернулся во Францию. 31-летний француз подписал контракт с «Пари», рассчитанный до 2025 года.

«Очень горд вернуться во Францию, чтобы иметь возможность играть за «Пари». Это клуб с большими амбициями, который хочет попасть в лигу 1, и мы сделаем для этого все. Я очень рад, что подписал сегодня контракт», — приводит пресс-служба клуба слова Колодзейчака.

1 июля Тимоте стал свободным агентом, так как у него закончился срок действия договора с «Шальке». Ранее французский защитник выступал также за «Сент-Этьен», «Тигрес», менхенгладбахскую «Боруссию», «Ниццу», «Лион» и «Ланс».